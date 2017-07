ha pubblicato un nuovo spot TV diper Nintendo Switch, mettendo in luce una delle caratteristiche del gioco, ovvero la possibilità di utilizzare i Joy-Con per

Dragon Ball Xenoverse 2 per Switch supporterà anche le altre funzionalità esclusive dei Joy-Con come l'HD Rumble, inoltre il publusher ha confermato il supporto per il multiplayer in locale fino a sei giocatori.

Il gioco sarà disponibile in Europa dal 21 settembre, in formato retail e digitale. Nessuna conferma invece riguardo l'arrivo su Switch di Dragon Ball FighterZ, nuovo picchiaduro di Bandai Namco dedicato alla celebre serie di Akira Toriyama.