Dragon Ball Xenoverse 2: nuovo trailer in italiano per la versione Switch

Quest'oggiha pubblicato un nuovo trailer in italiano per l'edizionedi. Il filmato ci mostra alcune sequenze di gameplay e ci illustra le feature incluse in questa versione.

Sulla nuova piattaforma ibrida della Grande N potremo sfruttare i sensori di movimento durante gli scontri e mimare così le mosse da eseguire. Questa edizione, inoltre, supporta multiplayer locale fino a 6 giocatori e la possibilità di giocare in 2 sulla stessa piattaforma impugnando un Joy-Con a testa. Ricordiamo ai lettori che l'edizione Nintendo Switch di Dragon Ball Xenoverse 2 sarà disponibile a partire dal 7 settembre in Giappone, mentre arriverà in Italia il prossimo 22 settembre in formato retail e digitale.