Dragon Ball Xenoverse 2 per Nintendo Switch arriva questo autunno in Occidente

Dopo l'annuncio per il mercato orientale ha oggi confermato chearriverà su Nintendo Switch il prossimo autunno in Nord America (si attende conferma per la release europea).

Il picchiaduro basato sull'universo ideato da Akira Toriyama arriverà su Switch portando con sé una serie di funzionalità uniche, tra cui il supporto ai sensori di movimento, e le battaglie a due giocatori su una singola console tramite l'utilizzo dei Joy-Con controller. In testata e in calce all'articolo, intanto, trovate le prime due immagini tratte dalla versione Switch del gioco.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, mentre debutterà su Switch durante questo autunno. Nella giornata di ieri, sono emersi i primi scan per i contenuti del DLC Pack 4.