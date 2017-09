Dragon Ball Xenoverse 2 per Nintendo Switch è disponibile da oggi in Italia

per Nintendo Switch è finalmente disponibile. Per festeggiare l'arrivo del primo gioco disulla nuova console Nintendo,ha pubblicato il trailer di lancio del gioco.

Questa nuova versione del gioco si avvantaggerà delle esclusive feature sviluppate per Nintendo Switch come le opzioni per il controllo del movimento durante gli scontri. Per esempio i giocatori possono fare una Kamehameha con i Joy-Con! Fino a 6 giocatori possono giocare in locale usando il loro Switch.



Non solo, un nuovo DLC e contenuti gratuiti arriveranno questo autunno per tutte le versioni, inclusa la versione per Switch. I giocatori potranno ottenere Zematsu come nuovo Maestro, Dabra e Majin Buu come personaggi giocabili. Questo nuovo contenuto non farà parte del Season Pass: state in attesa di maggiori informazioni in arrivo nelle prossime settimane.

L’ultima ottima notizia è la conferma della Modalità Storia di Dragon Ball Xenoverse scaricabile gratuitamente per un mese dal Nintendo eShop.