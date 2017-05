Il magazine giapponese V-Jump ha svelato che la versione per Nintendo Switch disarà disponibile per l'acquisto nel corso dell'autunno, in Giappone. Questa versione supporterà delle caratteristiche pensate appositamente per la console, come l'utilizzo dei sensori di movimento e i Joy-Con.

La rivista rivela inoltre che prossimamente sarà possibile scaricare dei contenuti aggiuntivi che includono i personaggi "Super Saiyan Blue Vegito" e "Fused Zamasu" per le versioni PS4, Xbox One e PC del gioco, disponibili globalmente.

Al momento, non è ancora stata specificata la data di lancio per la versione Switch di Dragon Ball Xenoverse 2 riservata all'Europa, ma restiamo in attesa di saperne di più.