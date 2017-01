Dragon Ball Xenoverse 2: prime immagini della versione Switch

hanno pubblicato le prime immagini della versione Switch di, annunciata il 13 gennaio durante l'evento di presentazione della nuova console della casa di Kyoto.

Gli screenshot permettono di dare uno sguardo ad alcuni personaggi del gioco, rispetto alle versioni per Xbox One e PlayStation 4 possiamo notare una grafica più nitida e pulita, per il resto non si notano particolari differenze per quanto riguarda il comparto tecnico. Dragon Ball Xenoverse 2 uscirà su Switch nel corso del 2017, il publisher non ha però annunciato una data di lancio per il gioco.