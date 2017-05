Dopo la pubblicazione deldi, sul magazine giapponese Dragon Ball Monthly è comparso il primo scan dedicato ai contenuti del: il pacchetto includerà nuovi personaggi provenienti da Dragon Ball Super come

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce e nel video proposto in cima alla notizia, il DLC Pack 4 di Dragon Ball Xenoverse 2 aggiungerà nuovi personaggi provenienti da Dragon Ball Super, insieme alle loro mosse: stiamo parlando di Vegeth SS Gold e del malvagio Black Zamas.

La pubblicazione del DLC Pack 4 è prevista per il mese di giugno su PC, Playstation 4 e Xbox One.