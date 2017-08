Dragon Ball Xenoverse 2: secondo trailer per la versione Switch

ha pubblicato un nuovo trailer per la versione Switch di, in arrivo a settembre. Il teaser è incentrato in particolar modo sul sistema di controllo, riadattato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con.

Una delle particolarità del sistema di controllo sarà quella di permettere di "mimare" il gesto dell'Onda Energetica per effettuare le mosse, impugnando i Joy-Con. Tra le altre novità segnaliamo il supporto per il multiplayer locale fino a un massimo di sei giocatori, i DLC aggiuntivi invece dovranno essere acquistati separamente dall'eShop e non saranno inclusi in questa riedizione.

Dragon Ball Xenoverse 2 per Nintendo Switch uscirà il 7 settembre in Giappone e arriverà in Europa il 22 settembre, distribuito in formato retail e digitale.