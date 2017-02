Dragon Ball Xenoverse 2: svelati i contenuti del prossimo aggiornamento

ha svelato oggi maggiori dettagli sull’imminente aggiornamento gratuito per. Disponibile dal 27 febbraio, il nuovo update includerà tantissime novità e sarà accompagnato dal lancio del, scaricabile dal 28 febbraio.

Il nuovo aggiornamento gratuito di Dragon Ball Xenoverse 2 includerà:

Nuovi costumi : Zangya e Bido

: Zangya e Bido Gli abiti di Android 15 e la tuta di Metal Cooler

2 nuove missioni Esperto: Broly e Janemba

5 nuovi attacchi

Nuove regole per il Torneo Tenkaichi

Personaggio Tenkaichi : tutti i giocatori dovranno combattere con lo stesso personaggio, come Goku Tenkaichi, Yamcha Tenakichi o Pan Tenkaichi.

: tutti i giocatori dovranno combattere con lo stesso personaggio, come Goku Tenkaichi, Yamcha Tenakichi o Pan Tenkaichi. Gruppo Tenkaichi : per esempio nella Coppa GT, i giocatori potranno selezionare solo i personaggi GT.

: per esempio nella Coppa GT, i giocatori potranno selezionare solo i personaggi GT. Abiti del Torneo Tenkaichi

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile da ottobre 2016 in Europa per PlayStation 4, Xbox One e PC in formato digitale su Steam. Il gioco arriverà anche su Nintendo Switch nel corso del 2017.