Dragon Ball Xenoverse 2: svelati peso, risoluzione e frame-rate su Switch

In attesa della sua uscita fissata per il prossimo 22 settembre, arrivano quest'oggi diversi dettagli sulla versione Switch di. Innanzitutto, apprendiamo che il picchiaduro dipeserà sulla console ibrida 6.4GB, come riferisce il portale Saiyanisland.com

Fra le altre informazioni, scopriamo che Switch sarò in grado di renderizzare il gioco in risoluzione di 1600x900p quando in modalità TV, ed in 1280x720 in portabilità. Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo un frame-rate fisso a 30FPS che però sarà in grado di raggiungere la vetta dei 60FPS durante i match 1v1.

Dragon Ball Xenoverse 2 uscirà su Nintendo Switch il 22 settembre 2017. Qui trovate 40 minuti di gameplay del titolo giocato sull'ibrida della grande N.