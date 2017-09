Lo YouTuber "Ndukauba" ha rivelato un particolare molto interessante super Nintendo Switch: portando a termine il gioco sarà infatti possibile sbloccare lo Story Mode del primo, liberamente giocabile.

Bandai Namco ha deciso di introdurre anche i contenuti del precedente episodio per dare modo ai possessori della versione Switch di approfondire la storia e i vari archi narrativi presenti nel secondo capitolo.

Dragon Ball Xenoverse 2 per Switch è già disponibile in Giappone e arriverà in Europa e Nord America il prossimo 22 settembre.