Dragon Ball Xenoverse 2: vediamo in azione i protagonisti del DB Super Pack 3

Tra pochi giorni sarà disponibile il terzo DLC di, vale a dire il. Vi abbiamo riportato due nuovi video gameplay in cui possiamo vedere in azione i protagonisti del contenuto scaricabile: Goku Black Rose, Zamasu e Bojack.

Nel filmato riportato in cima alla notizia potete dare un'occhiata a Goku Black Rose, guardando le sue mosse speciali e l'attacco finale, mentre il video proposto in basso è dedicato a Zamasu e Bojack. Ricordiamo che il DB Super Pack 3 (disponibile con il Season Pass o acquistabile individualmente) di Dragon Ball Xenoverse 2 include anche 3 nuove missioni parallele, 5 abilità aggiuntive, 4 costumi, 5 super anime, 2 emote e Bojack come Mentore.

