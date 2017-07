ha pubblicato un nuovo video per il quarto e ultimo DLC di, intitolato DB Super Pack 4. Il filmato propone una panoramica dei contenuti distribuiti con i precedenti pack, culminando con lo scontro tra Vegeth super saiyan Blu e la fusione tra Zamasu e Goku Black.

Il quarto DLC introduce questi ultimi due personaggi, missioni storia provenienti da Dragon Ball Super, 3 nuove missioni parallele, 5 devastanti attacchi, 4 nuovi costumi/accessori e 6 super anime. Il DB Super Pack 4 è già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre è stato confermato che la versione di Dragon Ball Xenoverse 2 per Nintendo Switch non includerà i DLC, che saranno dunque acquistabili separatamente.