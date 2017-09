Dragon Ball Xenoverse 2: un video mostra i diversi modi di giocare su Switch

Grazie ad un video condiviso dal canale YouTube Anime Games Online, possiamo dare uno sguardo ai diversi modi di giocare Dragon Ball Xenoverse su Nintendo Switch: dalla modalità portatile all'utilizzo dei Joy-Con per l'esecuzione degli iconici colpi speciali.

Il filmato propone inoltre alcune sequenze di gameplay sia in modalità docked (con Switch connessa al televisore) sia in modalità portatile. Il titolo sembra comportarsi egregiamente sulla console della casa di Kyoto, e come già annunciato avrà una risoluzione di 1600x1900p sul televisore, mentre sullo schermo della console scenderà a 720p. Il framerate di 60fps è garantito per gli scontri uno contro uno, ma nelle battaglie con più personaggi si abbasserà a 30fps indipendentemente dalla modalità TV o portatile.

Dragon Ball Xenoverse 2 è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La versione per Nintendo Switch arriverà nel nostro paese il 22 settembre.