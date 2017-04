Dragon Ball Z Dokkan Battle: evento speciale per i 150 milioni di download

annuncia cheha recentemente superato quota 150 milioni di download, ispirando così un Summon speciale e una campagna bonus. Sono trascorsi due anni da quando la app ha fatto il suo debutto mondiale e ora occupa la top 10 di App Store in più di 19 paesi di tutto il mondo.

Celebra con un Summon commemorativo

In onore dei 150 milioni di download, sarà lanciato un Summon commemorativo che funzionerà con alcuni speciali Summon Ticket. I giocatori saranno ricompensati con un Summon Ticket per ogni 50 Dragon Stone utilizzate dal lancio del gioco fino al 27/03/2017. I fan avranno un'altra occasione di ottenere i personaggi più popolari (e potenti) del Dokkan Festival, come SSR Super Vegito, SSR Super Saiyan 3 Gotenks e molti altri!



Un singolo Summon Ticket ti consentirà di ottenere un personaggio nel Summon, mentre cinque ticket ti permetteranno di averne cinque. I ticket sono validi fino al termine della campagn (08/05/2017). Il Summon corrispondente apparirà solo a chi avrà questi speciali ticket nel proprio inventario.



Non perderti [Mysterious Ritual] Elder Kai!

Ci sarà anche uno speciale Multi-Summon utilizzabile una sola volta, che ricompenserà i giocatori con 10 [Mysterious Ritual] Elder Kais. Queste carte incrementeranno il livello del Super Attacco di altri personaggi attraverso l'allenamento (un livello per sessione di allenamento). Non perdere quest'occasione per incrementare i livelli di Super attacco della squadra e sfoderare tutta la tua furia sul campo di battaglia!