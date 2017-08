Dragon Ball Z Dokkan Battle raggiunge quota 200 milioni di download

sta celebrando i 200 milioni di download dicon una serie di eventi di gioco e alcune ricompense speciali. I possessori del gioco potranno divertirsi con alcune nuove funzionalità ed eventi speciali a tempo.

Nello specifico, Bandai Namco ha organizzato le seguenti iniziative:

Bonus di accesso – I giocatori riceveranno Bulma (Youth) al livello di rarità SSR come bonus di accesso fino al 31 agosto (PST).

– I giocatori riceveranno Bulma (Youth) al livello di rarità SSR come bonus di accesso fino al 31 agosto (PST). Missioni giornaliere – I giocatori potranno guadagnare fino a un massimo di 20 Dragon Stone al giorno attraverso le missioni giornaliere da un totale mondiale di 200 milioni di Dragon Stone, a disposizione finché non ne resterà neppure una.

– I giocatori potranno guadagnare fino a un massimo di 20 Dragon Stone al giorno attraverso le missioni giornaliere da un totale mondiale di 200 milioni di Dragon Stone, a disposizione finché non ne resterà neppure una. Invocazione di nuovi personaggi – Compariranno quasi tutti i precedenti personaggi esclusivi del Dokkan festival. Tali personaggi saranno disponibili per l’invocazione fino al 31 agosto (PST).

– Compariranno quasi tutti i precedenti personaggi esclusivi del Dokkan festival. Tali personaggi saranno disponibili per l’invocazione fino al 31 agosto (PST). Ricompense – I giocatori riceveranno un ”200 Million Download Commemoration Summon Ticket” come omaggio per ogni 50 Dragon Stone utilizzate tra il 26 marzo 2017 e il 22 luglio 2017.

Una breve dichiarazione del Produttore globale di Dragon Ball Z Dokkan Battle, Toshitaka Tachibana

"Grazie a tutti i nostri fan, non solo abbiamo potuto festeggiare il nostro secondo anno dal lancio del gioco, ma ora abbiamo anche raggiunto i 200 milioni di download in tutto il mondo! Grazie mille a tutti! L’evento di Dragon Ball Z Dokkan Battle che abbiamo avuto il piacere di organizzare negli Stati Uniti a luglio ha visto una grandissima partecipazione e ci ha mostrato ancora una volta quanto siano appassionati ed entusiasti tutti i fan di Dragon Ball e del gioco. Per assicurarci che questo entusiasmo non svanisca, abbiamo in programma diversi eventi e campagne per qualsiasi versione del gioco in tutto il mondo. Spero che non vediate l’ora di parteciparvi."



Dragon Ball Z Dokkan Battle include i personaggi della celebre saga di Dragon Ball Z. Il gioco combina alcuni intensi combattimenti match-3 con un’esperienza in stile gioco da tavolo e alcuni dei più celebri personaggi del popolare universo di Dragon Ball. Scarica gratuitamente Dragon Ball Z Dokkan Battle su App Store per dispositivi iOS e Google Play per dispositivi Android.