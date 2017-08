Continuano le novità sudal Dragon Quest Summer Summit 2017:ha annunciato chesaranno disponibili in formato digitale su PlayStation 4 e Nintendo 3DS dal 10 agosto in Giappone.

Dragon Quest III sarà invece pubblicato a fine mese, la data esatta non è stata ancora rivelata. Tutti i possessori di Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age che hanno portato a termine il gioco riceveranno un codice per scaricare gratuitamente il primo Dragon Quest, al momento non è chiaro se i tre titoli arriveranno anche in Europa e se la promozione in questione verrà mantenuta anche nel nostro paese.