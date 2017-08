Dragon Quest 1 e 2 disponibili in Giappone su PS4: ecco i primi screenshot

Le riedizioni disono disponibili in Giappone su. A fondo pagina vi abbiamo riportati i primi screenshot dei due classici Jrpg, tratti dalle versioni pubblicate sul Playstation Network.

Entrambi i giochi possono essere acquistati sul Playstation Store giapponese, ma il primo capitolo di Dragon Quest può essere sbloccato anche come ricompensa gratuita completando Dragon Quest XI. Per rendere l'idea del successo della serie riscosso in territorio nipponico, Dragon Quest XI si trova ancora in vetta alla classifica giapponese, occupando le prime due posizioni con le rispettive versioni Nintendo 3DS e Playstation 4.

Ricordiamo che Dragon Quest XI arriverà anche in Occidente nel corso del 2018, ma al momento l'unica versione confermata è quella PS4.