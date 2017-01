Dragon Quest 1 e 2 per Switch non sono semplici porting

accompagneranno il lancio di Nintendo Switch in Giappone, i due titoli però non saranno dei semplici porting delle versioni già esistenti, come specificato dal publisher

Il publisher ha infatti confermato Dragon Quest Heroes e Dragon Quest Heroes II godranno di contenuti extra su Switch, tra cui nuovi personaggi (come Ragnar McRyan tratto da Dragon Quest 4) e boss inediti (Malroth), inoltre anche il sistema di controllo è stato riprogettato e risulta compatibile con l'HD Rumble dei Joy-Con di Switch. Infine, il comparto tecnico è stato ottimizzato per adattarsi alle potenzialità del nuovo hardware. Dragon Quest Heroes 1 e 2 saranno disponibili in Asia dal 3 marzo mentre non ci sono ancora conferme riguardo l'arrivo in Occidente.