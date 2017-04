Dragon Quest 11: annunciata la data di uscita giapponese

Durante un livestream trasmesso in diretta da Tokyo e concluso da pochi minuti,ha annunciato la data di uscita di: il nuovo episodio della serie sarà disponibile in Giappone dal 29 luglio nei formati PlayStation 4 e Nintendo 3DS.

Inizialmente, l'obiettivo del publisher era quello di pubblicare il gioco entro fine maggio ma gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per migliorare alcuni aspetti del progetto e consegnare alla community un titolo capace di rispecchiare gli alti standard di qualità della serie.



Oltre all'edizione Standard, Dragon Quest XI uscirà anche in versione Double Pack (include le edizioni per PlayStation 4 e Nintendo 3DS), inoltre Square-Enix ha annunciato anche la "Dragon Quest XI Double Pack Hero’s Sword Box", Limited Edition che presenta una speciale custodia sagomata a forma di libro e un box premium con artwork esclusivo.



Dragon Quest 11 è in fase di sviluppo anche per Nintendo Switch ma questa versione è ancora priva di una data di uscita. Nessuna conferma riguardo il possibile lancio del titolo in Occidente.