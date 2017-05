Dragon Quest 11 introduce le corse dei cavalli, tornerà anche il Casinò

Sull'ultimo numero di Weekly Famitsu sono state svelate due caratteristiche di: il JRPGpresenterà per la prima volta le corse dei cavalli e vedrà il ritorno del casinò, in cui potremo puntare tutti i nostri Gold virtuali.

Le corse dei cavalli saranno accessibili solamente dopo un determinato livello mentre per quanto riguarda il Casinò è stata confermata la presenza di Sloth Machine, Poker e Roulette, oltre ad altri giochi non ancora annunciati.

Dragon Quest XI In Search of Departed Time sarà disponibile dal 29 luglio in Giappone nei formati PlayStation 4 e Nintendo 3DS, una versione per Switch è in fase di sviluppo ma non è chiaro se uscirà in contemporanea con le altre oppure in un secondo momento.