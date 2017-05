Dragon Quest 11: i negozi giapponesi apriranno in anticipo al day one

ha pubblicato nuove immagini diincentrate sulla funzionalità "", ovvero la possibilità di cavalcare draghi e altri mostri presenti nel gioco, così da potersi spostare rapidamente tra le varie zone della mappa.

Oltre alle nuove immagini, dal Giappone arriva anche una notizia interessante riguardo al day one del gioco: GEO ha infatti annunciato che tutti i 1.200 negozi della catena apriranno con tre ore di anticipo (alle 07:00 anzichè alle 10:00) il prossimo 29 luglio, per dare modo ai consumatori di acquistare Dragon Quest XI prima di andare a scuola o al lavoro. Al momento non è chiaro se altri store seguiranno questa politica, anche se l'ipotesi appare decisamente molto probabile considerando l'importanza che riveste una serie come Dragon Quest nella cultura giapponese.

Dragon Quest XI sarà disponibile dal 29 luglio su PlayStation 4 e Nintendo 3DS, una versione per Switch è in fase di sviluppo ma non sappiamo al momento se uscirà insieme alle altre o se arriverà in un secondo momento, magari nel 2018, come riportato da alcuni recenti rumor.