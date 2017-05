Dragon Quest 11: nuove immagini mostrano i sistemi Zone e Link

ha pubblicato una serie di immagini diche mostrano nel dettagli i sistemi, nuove abilità da utilizzare durante le battaglie, che rendono il combat system maggiormente dinamico e ricco di opzioni.

Dragon Quest 11 uscirà in Giappone il prossimo 29 luglio su PlayStation 4 e Nintendo 3DS, lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche versioni limitate personalizzate di PS4 e New Nintendo 2DS XL. Al momento, Square-Enix non ha confermato il lancio del gioco in Occidente, non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per scoprire se e quando Dragon Quest XI farà la sua comparsa in Europa.