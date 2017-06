ha pubblicato una nuova serie di immagini di. Gli screenshot mostrano nello specifico i personaggi di Veronica e Senya, oltre a permettere di dare un primo sguardo al villaggio Homura.

Dragon Quest XI è atteso per il 29 luglio in Giappone nei formati PlayStation 4, Nintendo 3DS e 2DS, una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo ma risulta ancora priva di una finestra di lancio, il publisher ha più volte ribadito di non poter rivelare nulla in merito. Nessuna conferma, inoltre, per quanto riguarda la pubblicazione di Dragon Quest XI In Search of Departed Time in Europa e Nord America.