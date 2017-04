Dragon Quest 11: nuovi dettagli su abilità e skill panel

Sull'ultimo numero della rivista Weekly Jump emergono alcuni interessanti dettagli riguardo le abilità e il pannello delle skill dei personaggi di, nuovo episodio della serie JRPG diin arrivo a luglio.

Lo skill panel è un nuovo sistema che permetterà agli eroi della propria squadra di ricevere vari potenziamenti utilizzando i punti abilità: tramite questo sistema sarà possibile sbloccare vari stadi di crescita e apprendere nuove tecniche. Di seguito, alcune delle nuove abilità rivelate da Weekly Jump:

Giga: Slash – Abbatte i nemici tramite una lama sprigiona fulmini

Row: Aesthetic Enlightenment – Aumenta gli effetti dei singoli incantesimi

Camus: Steal – Genera drop casuali dai nemici eliminati

Veronica: Magival Awakening – Aumenta la potenza degli incantesimi

Senya: Melody of Fire – Protegge il personaggio con uno scudo di fuoco

Silvia: Flute of Fascination – Incanta e confonde i nemici utilizzando il flauto

Martina: Vacuum Kick – Un poderoso calcio da utilizzare per stordire i nemici

Dragon Quest XI è atteso per il 29 luglio in Giappone nei formati PlayStation 4 e 3DS, la versione per Nintendo Switch è ancora in fase di sviluppo ma è priva di una finestra di lancio.