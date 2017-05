Il publisherha aggiornato il sito giapponese dicon una nuova serie di screenshot che mostrano il nuovo, che permetterà ai giocatori di creare e potenziare gli oggetti dell'inventario.

Le immagini diffuse dal publisher mostrano il sistema di crafting delle versioni PlayStation 4 e Nintendo 3DS, ricordiamo che il gioco sarà disponibile in Giappone su entrambe le piattaforme citate dal prossimo 29 luglio. Una versione di Dragon Quest 11 per Nintendo Switch è in fase di sviluppo, ma ancora priva di una finestra di lancio, nessuna conferma invece per quanto riguarda il possibile arrivo del gioco in Europa.