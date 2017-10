Dragon Quest 11 per 3DS è stato il gioco più venduto in Giappone ad agosto

Famitsu ha diffuso la classifica dei trenta videogiochi più venduti in Giappone nel periodo che va dal 31 luglio al 27 agosto 2017. Al primo posto troviamoper Nintendo 3DS con oltre 500.000 copie (retail e digitali) vendute, seguito dalla versione PlayStation 4 del JRPG, capace di piazzare più di 350.000 unità.

Classifica Software Giappone Agosto 2017

Il podio si completa con Splatoon 2, mentre a ridosso dello stesso troviamo The Snack World e Monster Hunter XX Nintendo Switch Version.

1. [3DS] Dragon Quest XI – 512,638 (500,963 fisiche, 11,675 digitali)

2. [PS4] Dragon Quest XI – 353,233 (320,857 fisiche, 32,376 digitali)

3. [NSW] Splatoon 2 – 315,539 (269,414 fisiche, 46,125 digitali)

4. [3DS] The Snack World – 143,883 (138,545 fisiche, 5,338 digitali)

5. [NSW] Monster Hunter XX – 109,034 (94,973 fisiche, 14,061 digitali)

6. [3DS] The Great Ace Attorney 2 – 99,414 (91,265 fisiche, 8,149 digitali)

7. [PS4] Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 56,052 (40,389 fisiche, 15,663 digitali)

8. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 55,852 (50,445 fisiche, 5,407 digitali)

9. [PS4] Dragon Quest X All In One Package – 39,073 (21,067 fisiche, 18,006 digitali)

10. [PS4] Hitman – 35,246 (28,771 fisiche, 6,475 digitali)

11. [PS4] Undertale – 30,360 (30,360 digitali)

12. [3DS] Layton's Mystery Journey – 28,586 (26,805 fisiche, 1,781 digitali)

13. [3DS] Hey! Pikmin – 22,391 (21,585 fisiche, 806 digitali)

14. [PS4] Mega Man Legacy Collection 2 – 20,691 (15,655 fisiche, 5,036 digitali)

15. [PS4] Minecraft: PlayStation 4 Edition – 20,160 (10,922 fisiche, 9,238 digitali)

16. [PS4] Megadimension Neptunia VIIR – 19,935 (18,228 fisiche, 1,707 digitali)

17. [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild – 18,934 (17,973 fisiche, 961 digitali)

18. [PS4] Dragon Quest II – 17,926 (17,926 digital)

19. [3DS] Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo – 17,907 (15,456 fisiche, 2,451 digitali)

20. [3DS] Sumikko Gurashi Koko, Dokonan Desu? – 16,452 (16,221 fisiche, 231 digitali)

21. [PSV] Undertale – 15,722 (15,722 digitali)

22. [NSW] ARMS – 15,280 (13,075 fisiche, 2,205 digitali)

23. [PS4] Dragon Quest III – 14,396 (14,396 digitali)

24. [PS4] Gundam Versus – 14,038 (13,324 fisiche, 714 digitali)

25. [3DS] Pokemon Sole e Luna – 12,902 (12,478 fisiche, 424 digitali)

26. [3DS] The Great Ace Attorney 1 & 2 – 11,885 (11,885 fisiche)

27. [PS4] Shin Yomawari – 11,577 (9,492 fisiche, 2,085 digitali)

28. [PS4] Final Fantasy XII The Zodiac Age – 10,875 (8,719 fisiche, 2,156 digitali)

29. [PSV] Minecraft PlayStation Vita Edition – 10,484 (9,203 fisiche, 1,281 digitali)

30. [3DS] Mario Kart 7 – 10,355 (10,006 fisiche, 349 digitali)

La Top 30 giapponese di agosto si chiude con Final Fantasy XII The Zodiac Age, Minecraft PlayStation Vita Edition e Mario Kart 7 per Nintendo 3DS.