Dragon Quest 11 per Switch sarà sviluppato con l'Unreal Engine 4?

Durante l'Unreal Fest East 2017 che si è svolto nel weekend a Yokohama,ha rivelato cheper Switch è sviluppato utilizzando l', facendo pensare quindi a un porting della versione PS4.

Come segnalato da molti utenti su Twitter, nella discussione è intervenuto anche il programmatore Mitsuru Kamiyama, il quale ha dichiarato che Dragon Quest 11 per PlayStation 4 è sviluppato con l'Unreal Engine 4.13 mentre Switch supporta il motore Epic dalla versione 4.15 e successive.

La situazione non è chiara, Horii da parte sua ha ribadito che non è ancora arrivato il momento per mostrare la versione Switch di Dragon Quest XI. Ricordiamo che il gioco è già disponibile in Giappone su PS4 e 3DS e arriverà in Occidente nel 2018 su piattaforme non specificate.