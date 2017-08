Dragon Quest 11 premiato con il Perfect Score (40/40) da Famitsu

Al successo commerciale disi aggiunge ora quello della critica: sul nuovo numero di Famitsu è presente la recensione del JRPG, il quale è stato premiato con il Perfect Score (40/40).

10/10/10/10 (40/40) è il voto assegnato dai quattro redattori della rivista alle versioni per Nintendo 3DS e PlayStation 4, le quali possono quindi vantarsi di aver raggiunto il tanto agognato Perfect Score, assegnato in passato a titoli come The Legend of Zelda Ocarina of Time, Soulcalibur, Super Smash Bros Brawl, Final Fantasy XII, Monster Hunter Tri, Metal Gear Solid Peace Walker e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age è ora disponibile in Giappone su PS4 e Nintendo 3DS, la versione per Switch è in fase di sviluppo e arriverà in un secondo momento. Il gioco uscirà in Occidente nel corso del 2018 su piattaforme non ancora specificate.