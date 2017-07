hanno pubblicato un video che mostra il supporto Remote Play per. Il filmato permette di vedere quattro minuti di gameplay del gioco in azione su PlayStation Vita.

Dragon Quest XI In Search of Departed Time sarà disponibile da domani (sabato 29 luglio) in Giappone nei formati PlayStation 4 e Nintendo 3DS, una versione per Nintendo Switch è attualmente in fase di sviluppo ma è ancora priva di una finestra di lancio. Nessuna notizia anche per quanto riguarda eventuali finestre di lancio per il mercato occidentale.