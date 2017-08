Dragon Quest 11 raggiunge quota tre milioni di copie distribuite in Giappone

Durante ilha annunciato di aver distribuito tre milioni di copie diin Giappone dal 29 luglio scorso, data di uscita del gioco.

Il dato include le copie retail, le schede prepagate e i download digitali, secondo gli ultimi dati diffusi da Media Create, Dragon Quest XI ha venduto 2,099,203 copie retail nelle prime 48 ore di disponibilità sul mercato giapponese.

Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age arriverà in Occidente nel 2018 e godrà della localizzazione italiana (probabilmente solo per quanto riguarda i testi), al momento le piattaforme di destinazione per Europa e Nord America non sono state svelate.