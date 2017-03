Dragon Quest 11 si mostra in una nuova serie di immagini

ha pubblicato una serie di nuove immagini di, che mostrano in particolare alcune fasi del sistema di combattimento, le ambientazioni e i principali nemici che incontreremo nel corso dell'avventura.

Nei giorni scorsi, gli sviluppatori hanno ampiamente descritto le novità del combat system, il quale risulta più dinamico e maggiormente intuitivo rispetto al passato.

Square-Enix ha inoltre confermato che la data di uscita giapponese di Dragon Quest XI sarà annunciata il prossimo 11 aprile nel corso di uno speciale evento che sarà trasmesso anche in diretta streaming. Ricordiamo che il gioco è in fase di sviluppo per PlayStation 4, 3DS e Switch, l'edizione per la nuova console Nintendo non uscirà però in contemporanea con le altre ma arriverà in un secondo momento.