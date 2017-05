ha rivelato le previsioni di vendita di: il publisher giapponese si aspetta che il gioco possa raggiungere un totale di cinque milioni di copie vendute in Giappone su PlayStation 4, Nintendo 3DS e Switch.

Dragon Quest XI In Search of Departed Time uscirà il 29 luglio in Giappone su PS4 e 3DS e in seguito arriverà su Nintendo Switch. Nel momento in cui scriviamo, l'undicesimo episodio di Dragon Quest è ancora privo di una finestra di lancio per il mercato occidentale e l'arrivo in Europa e Nord America non è stato confermato.