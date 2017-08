Dragon Quest 11: svelati i numeri delle vendite digitali del weekend di lancio

Sul nuovo numero di Famitsu sono stati svelati i dati relativi alle vendite digitali diin Giappone nel primo weekend di commercializzazione.

Nelle prime 48 ore di presenta sul mercato il gioco ha venduto 113,182 copie digitali su PlayStation 4 e 62,939 su Nintendo 3DS, numeri certamente ridotti rispetto alle vendite retail che hanno superato quota 1.5 milioni nel primo weekend. Tra gli altri dati di luglio, Famitsu segnala le 60.000 copie digitali di Splatoon 2 e le 40.000 di Gundam Versus.

Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age è già disponibile in Asia su PlayStation 4 e 3DS, il gioco arriverà in Occidente nel 2018 su piattaforme non ancora specificate.