Dragon Quest 11 ha venduto oltre due milioni di copie al lancio in Giappone

Famitsu annuncia vendite elevatissime pernel primo weekend di commercializzazione in Giappone: secondo i dati diffusi dalla testata, il nuovo JRPG diha venduto 2,080,806 copie nelle prime 48 ore di disponibilità sul mercato.

I dati in questione tengono conto solamente delle vendite retail (le copie digitali non sono incluse) registrate tra il 29 e il 30 luglio. La versione per Nintendo 3DS è risultata la più popolare con 1,130,468 copie mentre l'edizione PS4 ha raggiunto quota 950,338 unità. L'uscita di Dragon Quest XI ha spinto anche le vendite hardware, nello specifico si parla di 126,790 3DS venduti (contro i 28.831 della settimana precedente) e di 93.954 console PS4 contro le 27.530 dei sette giorni precedenti.

Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age arriverà in Europa nel 2018, al momento l'unica versione confermata per l'Occidente è quella per PlayStation 4, ricordiamo che il gioco è in fase di sviluppo anche per Nintendo Switch, questa edizione è però priva di una finestra di lancio.