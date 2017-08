Dragon Quest Builders 2 annunciato per PlayStation 4 e Nintendo Switch

Durante ilha annunciato ufficialmenteper PlayStation 4 e Nintendo Switch. Al momento, non sembrano essere previste versioni per altre piattaforme.

Tra l novità, segnaliamo la possibilità di nuotare e costruire sott'acqua, opzione che aggiunge nuove possibilità al gameplay. Square-Enix non ha purtroppo rivelato ulteriori dettagli sul progetto, limitandosi a confermare che DQ Builders 2 supporterà anche il multiplayer per quattro giocatori.

Dragon Quest Builders 2 è in fase di sviluppo per PlayStation 4 e Nintendo Switch, la finestra di lancio non è stata rivelata, così come l'eventuale uscita in Occidente.