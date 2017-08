Dragon Quest Builders 2 potrebbe uscire durante l'estate del 2018

In occasione delha annunciato ufficialmenteper PlayStation 4 e Nintendo Switch. La compagnia nipponica ha ora svelato qualche dettaglio in più sul comparto narrativo, oltre ad aver alimentato le speranze per una release fissata per l'estate del 2018.

Esattamente come il primo capitolo si basava sull'originale Dragon Quest, così questo seguito si rifà direttamente a Dragon Quest II. Sfortunatamente non è stato rivelato molto altro, ma il creatore della serie, Yuji Horii, ha fugacemente accennato alla presenza di Sydow (il boss finale del primo Dragon Quest).

Come riportato in apertura, infine, Horji ha affermato che l'estate del 2018 potrebbe rappresentare una finestra di lancio plausibile per il titolo, ma l'informazione non è da considerarsi di natura ufficiale. Il titolo è stato confermato per il mercato nipponico; rimaniamo quindi in attesa di eventuali aggiornamenti riguardo alla possibile release occidentale.