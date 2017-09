Dragon Quest Builders: 20 minuti di gameplay per la versione Switch

In occasione del Tokyo Game Show 2017,ha mostrato venti minuti di gameplay per la versionedi, permettendoci di dare un'occhiata alla free mode. Il video è stato riportato in cima alla notizia

La sequenza di gioco è contenuta dal minuto 6:14:25 al 6:35:36 del video. Disponibile dallo scorso ottobre su PS3, PS4 e PS Vita, Dragon Quest Builders si presenta come uno spin off della saga ispirato a Minecraft e ai classici capitoli GDR. Il titolo arriverà anche su Nintendo Switch durante la primavera del 2018, senza dimenticare che Square Enix si è già messa al lavoro su Dragon Quest Builders 2 (previsto in uscita su PS4 e Switch).

