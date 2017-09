Dragon Quest Builders esce su Switch durante la primavera 2018

Il capitolo originale diè in arrivo su Switch durante la primavera del 2018, come annunciato da Nintendo durante l'evento Direct conclusosi pochi minuti fa.

Dragon Quest Builders è già disponibile su PlayStation 4 e PlayStation Vita; già dallo scorso dicembre il gioco è riuscito a vendere più di un milione di copie in tutto il mondo. Purtroppo, non sono emersi ulteriori dettagli dall'annuncio di Nintendo, quindi non ci resta che attendere novità nei prossimi giorni. Ricordiamo inoltre che Square-Enix continua a lavorare al seguito della serie, Dragon Quest Builders 2, previsto all'uscita su PlayStation 4 e Nintendo Switch.