Dragon Quest Heroes 1-2 per Switch: ecco il primo video di gameplay

Oggiha tenuto un secondo evento dedicato a Nintendo Switch e ai giochi annunciati per la sua nuova console. Fra questi, compaiono i nomi di: i titoli disi sono mostrati in un primo video di gameplay, che trovate riportato in calce alla notizia.

Il filmato permette di dare uno sguardo ad una boss battle combattuta in multiplayer locale, funzionalità implementata proprio con Nintendo Switch. Nello specifico, si tratta del boss Malroth (Sidoh), un boss piuttosto ricorrente nella serie di Dragon Quest. In un secondo video, invece, viene messa in mostra una mossa speciale di Ragnar McRyan, personaggio introdotto da Dragon Quest IV.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dragon Quest Heroes 1-2 usciranno il 3 marzo in Giappone, in concomitanza con il debutto di Switch. Rimaniamo in attesa di una data di lancio per il mercato occidentale.