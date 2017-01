Dragon Quest Heroes 1-2: primo trailer della versione per Nintendo Switch

ha pubblicato il primo trailer diper Switch: i due giochi saranno disponibili in Giappone dal 3 marzo 2017 venduti in una sola cartuccia che includerà entrambi i titoli.

Dragon Quest Heroes I e II per Switch includeranno nuovi personaggi come Ragnar McRyan da Dragon Quest IV e nuovi boss, tra cui Sydow da Dragon Quest II. Il publisher ha inoltre confermato che tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno un costume esclusivo da utilizzare in-game. La compilation sarà disponibile in Giappone insieme a Switch mentre al momento non ci sono notizie certe per quanto riguarda il mercato occidentale.