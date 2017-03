Dragon Quest Heroes 2 a confronto su Switch e PS4

Digital Foundry ha messo a confronto le versioni PlayStation 4 e Switch di, entrambe già disponibili in Giappone ma non ancora arrivate in Occidente. Di seguito, il video comparativo tra le due edizioni.

Su Switch, Dragon Quest Heroes II gira a 1080p in modalità Dock e 720p in modalità portatile, il gioco soffre purtroppo di un framerate ballerino, inoltre gli assets utilizzati risultano decisamente meno complessi rispetto alla versione PS4, con texture meno definite, modelli poligonali spogli ed ambientazioni meno ricche di dettagli.

Su PlayStation 4, il gioco gira con un target pari a 60 fps (50 nelle situazioni più concitate) e gode nel complesso di una qualità grafica superiore. Dragon Quest Heroes II sarà disponibile in Occidente su PS4 e PC dal 28 aprile, nessuna conferma riguardo l'arrivo dell'edizione per Switch.