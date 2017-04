Dragon Quest Heroes 2: demo disponibile sul PlayStation Store

: La demo giocabile diè ora disponibile per il download dal PlayStation Store. Nella demo, i giocatori potranno mettersi nei panni di Lasaar, Theresa, Carver o Maribel e provare con mano i principali aspetti della produzione.

Ambientato in un nuovissimo mondo con una nuova storia e nuovi eroi, Dragon Quest Heroes II è un gioco di ruolo ricco d’azione in cui dovrai prendere parte ad emozionanti battaglie di proporzioni epiche per riportare la pace in un mondo in guerra.

Con l’aggiunta della modalità multiplayer online, potrai inoltre creare squadre di quattro giocatori per affrontare orde di nemici e sconfiggere i mostri più imponenti insieme ai tuoi amici. Dragon Quest Heroes 2 arriverà in Europa per PlayStation 4 il 28 aprile e sarà disponibile su PC (via Steam) dal 25 aprile.