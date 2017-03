Dragon Quest Heroes 2: il nuovo trailer ci presenta i protagonisti

Il lancio occidentale disi avvicina a grandi passi eoggi ci presenta con un breve trailer i tre protagonisti principali del gioco: Lazarel, Teresa e Healix.

Il filmato, della durata di circa un minuto e mezzo, ci mostra diverse sequenze di esplorazione e combattimento e alcuni dialoghi e siparietti che ci danno un'idea delle personalità dei tre personaggi. Ricordiamo che Dragon Quest Heroes II sarà disponibile in Europa a partire dal 28 aprile 2017 su PS4 e PC. Nintendo ha confermato che il gioco arriverà anche su Switch, tuttavia per il momento non sono stati condivisi dettagli riguardo la finestra di lancio.