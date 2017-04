Dragon Quest Heroes 2 è ora disponibile su PlayStation 4

La lotta per riportare la pace nei Sette Regni inizia oggi con, spin-off della serie Square-Enix e atteso seguito di, pubblicato nel 2015.

Il gioco, sviluppato da Omega Force ripropone i personaggi più amati, le musiche intriganti e le meccaniche dei giochi di ruolo che hanno appassionato i fan di Dragon Quest nel corso degli anni. Il titolo include inoltre alcune nuove funzionalità, come una modalità multiplayer, una campagna single - player in un mondo completamente interconnesso, la possibilità di giocare nei panni di mostri celebri della serie e altro ancora.

Con Akira Toriyama a capo delle illustrazioni e del design dei personaggi, Dragon Quest Heroes II proporrà la più ampia lista di personaggi giocabili della serie, con 15 eroi in modalità storia, inclusi i due nuovi arrivati Lasaar e Theresa e i personaggi più amati della saga. Sarà inoltre possibile giocare con altri otto personaggi aggiuntivi nella primissima modalità multiplayer della serie, in cui fino a quattro giocatori potranno unire le loro forze online per affrontare orde di mostri nelle Segrete dimensionali e nelle battaglie legate alla storia.

Dragon Quest Heroes 2 sarà ancora più personalizzabile del solito, infatti i giocatori potranno scegliere tra un vasto elenco di abilità, armi e accessori, e offrirà un tipo di gameplay ancora più complesso grazie ad un sistema migliorato di “Medaglie dei mostri”, che permetterà agli eroi di evocare dei mostri celebri di Dragon Quest e addirittura di trasformarsi in alcuni di loro per ribaltare le sorti della battaglia.