Dragon Quest Heroes 2: un trailer presenta Maribel e Rolf

: In vista del lancio diil prossimo mese,oggi ha presentato due nuovi eroi che si potranno incontrare lungo il cammino, ovvero

Nell’ultimo trailer vediamo Maribel “La fanciulla che colpisce da lontano” e Rolf “Il ragazzo che cavalca il lupo” con i loro attacchi distintivi e le abilità che possono combinare con quelle di Theresa e Lasaar per sconfiggere orde di nemici e vincere battaglie di proporzioni epiche!

Ambientato in un nuovissimo mondo con una nuova storia e nuovi eroi, Dragon Quest Heroes 2 è un gioco di ruolo ricco d’azione in cui dovrai prendere parte ad emozionanti battaglie di proporzioni epiche per riportare la pace in un mondo in guerra. Con l’aggiunta della modalità multiplayer online, potrai inoltre creare squadre di quattro giocatori per affrontare orde di nemici e sconfiggere i mostri più imponenti insieme ai tuoi amici.

Dragon Quest Heroes 2 arriverà in Europa e nei territori che adottano lo standard PAL su PlayStation 4 il 28 aprile 2017 e sarà disponibile su Steam dal 25 aprile. E' anche possibile prenotare la Day One Explorer’s Edition, che include 15 contenuti scaricabili esclusivi e una copertina reversibile con il Diario dell’avventura di gioco.