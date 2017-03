In occasione del PAX East 2017,ha mostrato un nuovo video di gameplay per, tratto dalla demo per Playstation 4 in arrivo sul PSN. La sequenza di gioco è stata riportata in calce alla notizia.

Il video ci permette di dare un'occhiata a 8 minuti di gameplay (in lingua inglese) tratto dalla demo del gioco in arrivo sul PSN (la data di pubblicazione è ancora da precisare). Ricordiamo che Dragon Quest Heroes 2 uscirà in Europa il prossimo 28 Aprile su Playstation 4 e PC (attraverso Steam), mentre in Giappone è già disponibile anche su Nintendo Switch.

Per consultare tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.