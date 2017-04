Il canale YouTube ufficiale PlayStation ha pubblicato un nuovo video gameplay di: il filmato mostra 15 minuti di gioco e permette di dare uno sguardo alle principali abilità di personaggi come Razel, Teresia, Desdemon e Torneko.

Dragon Quest Heroes 2 sarà disponibile in Europa dal 25 aprile su PC (via Steam) e dal 28 dello stesso mese su PlayStation 4, una demo giocabile è già disponibile per il download sul PlayStation Store.

In Giappone, il gioco è stato pubblicato anche su PlayStation 3, PlayStation Vita e Nintendo Switch, al momento non sappiamo se queste versioni vedranno la luce anche in Occidente.