Dragon Quest III: la data di lancio giapponese su PS4 e Nintendo 3DS

Attraverso le pagine del sito ufficiale aperto danel corso delle ultime ore, apprendiamo oggi cheuscirà in Giappone su PlayStation 4 e Nintendo 3DS il prossimo 24 agosto. Il gioco sarà venduto al prezzo di 1,500 yen (circa 12 euro).

Il sito, che potete raggiungere a questo indirizzo, fornisce oltretutto una serie di nuovi screenshot che mettono fianco a fianco le due versioni del gioco: le trovate nella galleria sottostante.

Dragon Quest III uscì originariamente per il Super Famicon nel 1988 (giunse in Europa su NES 4 anni dopo). Vi parteciparono Yuji Horii alla scrittura, Akira Toriyama come character designer, mentre Koichi Sugiyama si occupò della colonna sonora.

Al momento, purtroppo, nessuna novità nei riguardi di una eventuale re-release dedicata al mercato occidentale.