Dragon Quest III in cima alla classifica del PlayStation Store giapponese

Come ogni settimana,ha pubblicato i dati relativi alla classifica del PlayStation Store giapponese. E'ad ottenere la prima posizione, dopo aver debuttato su PlayStation 4 lo scorso 24 agosto.

Di seguito, vi riportiamo la classifica settimanale dei 20 giochi più scaricati sul PlayStation Store nipponico:

Dragon Quest III

Undertale

Dragon Quest X: All-in-One Package

Dragon Quest II

Dragon Quest XI

Rainbow Six Siege

Minecraft: PlayStation 4 Edition

Yomawari: Midnight Shadows

Dragon Quest

Mega Man Legacy Collection

Hitman: The Complete First Season

Megadimension Neptunia VIIR

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Mega Man Legacy Collection 2

Get Eeven

Sonic Mania

Summer Lesson: Hikari Miyamoto Seven Days Room

Horizon Zero Dawn

Titanfall 2 Ultimate Edition

Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair

Come potete osservare, l'uscita di Dragon Quest III (al momento riservata al suolo giapponese) sembra aver trainato le vendite di molti altri episodi della saga targata Square-Enix. Ancora ottime vendite per Undertale, inoltre, che riesce a guadagnarsi la seconda posizione in classifica.